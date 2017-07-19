Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 5 febbraio

FINANZA - Webinar di presentazione del nuovo Eltif di Invesco, lo "European Upper Middle Market Income Fund". Ore 11,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banco Bpm, Credem, Enel, FinecoBank, Generalfinance.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banco Bpm. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: Tasso di disoccupazione, T4. Ore 7,30.

- Germania: Ordini all'industria m/m, dicembre. Ore 8,00.

- Francia: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 8,45.

- Italia: Istat - commercio al dettaglio, dicembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,00.

ECONOMIA - Francoforte (Germania): consiglio direttivo Bce in materia di politica monetaria.

- Riva del Garda (Tn): si conclude la 50esima edizione di "Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza", la fiera internazionale leader in Italia nel settore HoReCa. Presso il quartiere fieristico.

- Roma: si conclude la conferenza nazionale della dirigenza Inps "La forza dei valori". Ore 8,30. Partecipano, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente Inps; Roberto Ghiselli, presidente Civ Inps; Domenico De Fazio, direttore centrale Pensioni Inps; Valeria Vittimberga, direttore generale Inps. Presso la sede Inps di viale Ballarin.

- Milano: presentazione della Ricerca "Artificial Intelligence: adozione, trasformazione, equilibrio", dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. Ore 9,30.

Via Giovanni Durando, 10. Anche in streaming.

- Milano: convegno per ricordare la figura di Luigi Guatri "Come lo abbiamo conosciuto, come lo ricordiamo oggi", con i contributi di amici professionisti e colleghi. Ore 9,30.

Presso l'Universita' Bocconi, via Sarfatti 25. - Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita il Villaggio Olimpico. Ore 12,00. In serata, il presidente partecipa alla cena per i Capi di Stato offerta dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Presso la Fabbrica del Vapore.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Repubblica del Cile, Jose' Antonio Kast. Ore 15,30. Palazzo Chigi.

CAMERA 13,30 Ddl delega riforma ordinamento commercialisti (Giustizia) 13,30 audizione Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti su sicurezza personale ferroviario (Affari costituzionali e Trasporto riunite) 13,30 audizioni Ansaldo Nucleare; Associazione italiana nucleare; esperti; associazioni; Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica; Newcleo; Associazione reseller energia; Confindustria (Ambiente e Attivit produttive riunite) 14,30 Dlgs direttiva procedura unica per permesso unico cittadini di Paesi terzi; Ddl cittadinanza (Affari costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,20 audizione Cna e Confartigianato (Semplificazioni) 8,30 audizione Enasarco (Enti previdenziali).

