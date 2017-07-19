DJE Kapital: l'India e' destinata a diventare una potenza economica globale - PAROLA AL MERCATO

di Hadi Saad * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Punti di forza strutturali, riforme economiche e potenziale di mercato Negli ultimi decenni, l'India si e' affermata come una delle economie a piu' rapida crescita al mondo. Con una popolazione giovane, un tasso crescente di urbanizzazione e digitalizzazione, il Paese continua a offrire opportunita' significative di espansione economica. Dal 2003, il mercato azionario indiano e' passato da una quota dell'1% a una del 4% della capitalizzazione azionaria globale. Cio' la rende la quinta Borsa piu' grande al mondo dopo Stati Uniti, Cina continentale, Giappone e Hong Kong, con una capitalizzazione complessiva di 4.400 miliardi di dollari.

Indicatori macroeconomici e trasformazione settoriale Secondo le previsioni sul PIL, l'India nel 2025 potrebbe diventare la quarta economia mondiale con 4.190 miliardi di dollari, superando il Giappone, e sorpassare anche la Germania nel 2028 (nel 2003, l'India era all'ottavo posto).

Il PIL reale dovrebbe crescere del 6,5% nell'anno fiscale 2025, rispetto a una crescita globale stimata al 2,3% dalla Banca Mondiale. Il PIL pro capite si attesta a soli 2.700 dollari nel 2024 (contro i 13.300 della Cina). Negli anni '70, agricoltura (39%) e servizi (34%) rappresentavano quote simili del PIL. Oggi il settore dei servizi domina con il 55% del PIL, seguito dall'industria (28%) e dall'agricoltura (18%). Questo rende l'India meno esposta a interventi protezionistici e conflitti commerciali, poiche' i servizi rimangono in gran parte esenti da dazi.

Composizione del mercato azionario e tendenze nei consumi Nell'indice domestico MSCI India, il settore finanziario ha il peso maggiore (circa 30%), seguito da beni di consumo ciclici (13%), IT (10%), industria (9%) ed energia (9%). Le principali banche e societa' di servizi IT riflettono la centralita' del settore dei servizi. Le aziende focalizzate sul mercato interno dovrebbero continuare a beneficiare della crescita della classe media e dei consumi, in settori quali telecomunicazioni, commercio al dettaglio, e-commerce, combustibili e materie plastiche. I principali fattori trainanti sono il consumo di carburanti in aumento, l'estensione delle infrastrutture mobili e internet, e la crescente formalizzazione del commercio al dettaglio. Anche l'espansione infrastrutturale crea nuove opportunita' di business, ad esempio in e-commerce, fintech e logistica.

* Research & Portfolio Management Analyst, DJE Kapital AG.

