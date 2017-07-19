Consob: Lupi (Nm), evitiamo veti pregiudiziali, Freni sarebbe un'ottima scelta

"Non sempre i 'tecnici' si dimostrano i migliori" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - 'Il sottosegretario Federico Freni e' una persona stimata ed ha un profilo autorevole che racchiude qualita' e competenza e sarebbe un'ottima scelta per la guida della Consob. Fare politica o ricoprire un ruolo istituzionale non puo' e non deve essere un limite. Evitiamo veti pregiudiziali, soprattutto in un momento cosi' delicato per l'economia italiana, sottoposta alle tensioni della situazione internazionale. Non sempre, peraltro, i 'tecnici' si dimostrano migliori'. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

