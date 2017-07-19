Comgest: opportunita' di investimento nell'azionario Europa - PAROLA AL MERCATO

di Denis Callioni * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - La prima meta' del 2025 per i mercati azionari europei si puo' suddividere in due trimestri distinti. Nel primo trimestre, l'incertezza politica legata all'amministrazione Trump ha indebolito il sentiment di consumatori e imprese, penalizzando i titoli tecnologici statunitensi. A marzo, il parlamento tedesco ha approvato un ampio pacchetto di spesa per infrastrutture e difesa, che ha innescato un rialzo dei rendimenti obbligazionari europei a lungo termine. Il contesto si e' rivelato favorevole per le societa' euro-centriche, come quelle attive nei settori finanziario, utilities, comunicazioni e difesa-quindi per il segmento value. Nel secondo trimestre, lo scenario tra titoli growth e value e' stato piu' equilibrato, grazie alla ripresa dei titoli tecnologici, favorita dalla tregua nella guerra commerciale dichiarata in occasione del 'Liberation Day'. D'altro canto, l'indebolimento del dollaro statunitense si e' accentuato nel secondo trimestre, frenando la crescita degli utili in euro per molte multinazionali.

Scout24, leader tedesco nel digital marketplace immobiliare, ha generato rendimenti robusti grazie a un'esecuzione costante. Nel primo trimestre, i ricavi sono cresciuti del 16%, con EBITDA rettificato e utile per azione entrambi in aumento del 18%, superando le aspettative per l'intero esercizio. Spotify ha registrato un forte rialzo, chiudendo il 2024 in modo brillante con un quarto trimestre superiore alle attese su tutta la linea: crescita organica del 17% e miglioramento significativo della redditivita', con margini lordi e operativi in forte espansione, quest'ultimo appena sopra l'11%. Sebbene meno dinamico, anche il primo trimestre del 2025 ha riportato risultati solidi, con una crescita dei ricavi del 15% e un miglioramento della redditivita' su base annua. Genus, attiva nella genetica animale, ha reagito positivamente all'annuncio dell'approvazione da parte della FDA statunitense della modifica genetica PRP per l'uso nella catena alimentare-un potenziale punto di svolta per l'industria suina, considerando l'impatto globale del virus PRRS.

Novo Nordisk ha registrato una flessione a causa dei timori crescenti sulla concorrenza legata agli asset di nuova generazione nel diabete di tipo 2 e nella cura dell'obesita', oltre a performance commerciali deludenti, in particolare per la concorrenza da parte delle farmacie di composizione statunitensi. Nonostante la perdita di quota nel mercato anti-obesita', la crescita rimane dinamica e nuove iniziative commerciali dovrebbero favorire un'inversione di tendenza negli Stati Uniti.

Dopo un primo semestre altamente volatile, ci aspettiamo che la volatilita' persista nel resto dell'anno. Accordi commerciali, tassi d'interesse, valute e geopolitica continueranno probabilmente a generare rumore. Riteniamo che questo contesto sia favorevole per l'investimento in qualita' e per la selezione attiva dei titoli. Continuiamo dunque a mantenere il nostro stile d'investimento, con un'esposizione mirata a trend di lungo periodo e a societa' che offrono elevata visibilita'.

Questo approccio si riflette in diversi settori: ad esempio, ci aspettiamo che London Stock Exchange Group continui a generare crescita dei ricavi a tassi high single-digit, Scout24 continui a beneficiare della propria posizione di leadership nel mercato immobiliare tedesco, Lonza prosegua la crescita dinamica dei ricavi con miglioramento dei margini, e SAP mantenga un percorso di crescita solido grazie alla migrazione verso il cloud e a nuovi successi commerciali.

Riteniamo inoltre che, dopo un periodo di sottoperformance, il settore healthcare abbia un potenziale di alpha ancora non espresso.

