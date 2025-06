Cassa Centrale Banca: stima crescita credito 2,3% annuo in Calabria

In 2024 aumento filiali in controtendenza con resto settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Il gruppo cooperativo Cassa Centrale Banca (Ccb) stima una crescita del credito in Calabria, dove e' presente con due Bcc affiliate, del 2,3% medio anno nell'arco del piano strategico '24-'27 con 390 milioni di crediti in bonis a fine piano. Lo si legge nell'aggiornamento del piano diffuso dal gruppo guidato dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Il gruppo cooperativo con base a Trento in Calabria e' presente con Bcc Calabria Nord e Banca Centro Calabria, due realta' che sono insediate con 20 filiali in 17 Comuni nelle province di Catanzaro e Cosenza. In 5 comuni, le due Bcc affiliate, si legge in una nota, rappresentano l'unica presenza bancaria, a conferma dell'importanza assegnata alla prossimita' nella relazione con i clienti-soci. Lo scorso anno il numero di filiali e' cresciuto, "in netta controtendenza rispetto alle dinamiche che vedono un processo di riduzione della presenza fisica sul territorio da parte del resto del sistema bancario italiano".

