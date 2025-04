Capital Group: strategie obbligazionarie globali nel contesto di mercato attuale - PAROLA AL MERCATO

di Jeremy Cunningham* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Uno dei principali punti di forza di un approccio globale al reddito fisso e' la possibilita' del gestore di portafoglio di sfruttare le differenze tra i mercati. Investire su scala globale in una strategia diversificata gestita in maniera attenta al rischio aumenta le leve a disposizione. Questo puo' ridurre le incertezze perche' gli investitori possono sfruttare le opportunita' e diversificare il rischio in maniera efficiente. Di seguito illustreremo come un portafoglio globale puo' sfruttare alcune delle opportunita' o mitigare i rischi.

. Eccezionalismo USA - il consensus ha ragione? Grazie alla possibilita' di accedere a diversi settori del reddito fisso, gli investitori globali possono selezionare specifici temi di mercato in funzione delle loro convinzioni.

Ad esempio, i gestori convinti che gli USA continueranno a superare il resto del mondo e che credono nella continua resilienza del consumatore statunitense possono investire nel debito cartolarizzato USA. Un investimento in prestiti auto o finanziamenti su carte di credito scommette sulla resilienza del consumatore statunitense e sulla sua capacita' di ripianare il debito. Per contro, se un investitore globale vuole diversificare rispetto alla view dell'eccezionalismo americano, potra' sottopesare tali settori.

In alternativa, un gestore globale puo' scegliere di usare il rischio di tasso d'interesse per esprimere la propria view con un approccio globale incentrato sulle opportunita' di valore relativo. Ad esempio, per beneficiare di un contesto di crescita piu' solida negli USA rispetto all'Eurozona, il gestore globale puo' sovrappesare la duration nell'Eurozona e compensare la posizione con un sottopeso di pari entita' nella duration statunitense.

Dall'altra parte, se il gestore ritiene che l'eccezionalismo americano sia destinato a scemare, una posizione opposta (short sulla duration europea e long sulla duration statunitense) andrebbe a sfruttare l'atteso calo dei rendimenti USA.

Gli esempi di cui sopra si basano su un'opinione specifica rispetto alla persistenza o meno dell'eccezionalismo americano, ma un gestore globale attivo puo' anche costruire il proprio posizionamento con l'obiettivo di ricercare un bilanciamento all'interno del portafoglio. Riprendendo gli esempi citati, il gestore puo' implementare una posizione sovrappesata su ABS combinata con una posizione sovrappesata sulla duration USA. In questo modo, se l'economia USA rimarra' solida gli ABS dovrebbero apportare valore mentre la posizione lunga di duration dovrebbe tutelare il portafoglio laddove la crescita fosse deludente - ipotizzando che l'inflazione prosegua sull'attuale traiettoria al rialzo.

Il gestore globale ha a disposizione numerose leve aggiuntive per costruire le strategie di portafoglio con un profilo di rischio bilanciato. Sfortunatamente, in questo articolo non c'e' spazio a sufficienza per illustrarle tutte nel dettaglio. Ad ogni modo, due fonti di rischio importanti, estremamente efficaci per ottimizzare la costruzione del portafoglio, sono la curva dei rendimenti e il rischio di cambio.

Un buon modo per sfruttare la curva nel contesto attuale e' impiegare uno steepener della curva dei rendimenti, che puo' svolgere un ruolo multisfaccettato all'interno del portafoglio. In un contesto di crescita piu' debole, le aspettative virerebbero verso tagli piu' significativi a opera della Fed e di conseguenza le obbligazioni a scadenza piu' breve registrerebbero un rally. In un contesto di crescita piu' solida, aumenterebbe il timore di un possibile surriscaldamento dell'economia con una conseguente sottoperformance del tratto a lungo termine della curva. Per questo un posizionamento lungo sul premio per il rischio di credito, neutrale sulla duration e uno steepener della curva offrono un profilo di rischio bilanciato, che dovrebbe consentire al portafoglio di trarre vantaggio da una crescita solida (rischio di credito) ma al contempo essere tutelato in caso di indebolimento della crescita (curva).

*Investment Director di Capital Group.

