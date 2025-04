Capital Group: strategie obbligazionarie globali nel contesto di mercato attuale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La posizione potrebbe essere ulteriormente diversificata con l'inserimento del rischio di cambio e di duration. Un sovrappeso su una valuta locale dei ME con una crescita piu' solida rispetto all'economia globale beneficerebbe del carry positivo e dell'apprezzamento della valuta. Al contempo, l'esposizione alla duration USA potrebbe essere portata a sovrappeso. Nella strategia risultante, due fattori beneficerebbero di una crescita robusta - il rischio di credito e il rischio di cambio dei ME - e due invece proteggerebbero il portafoglio laddove l'eccezionalismo USA dovesse deludere - la duration dei tassi USA e lo steepener della curva.

Le leve multiple sottolineano l'importanza che i gestori devono attribuire al processo di costruzione del portafoglio.

Attraverso un'attenta metodologia e la ponderazione delle strategie, il gestore puo' assicurare che il portafoglio disponga di un livello di diversificazione appropriato e del livello di rischio ex-ante desiderato.

. Inflazione si' o no? Il gestore obbligazionario globale ha diverse opzioni per esprimere la sua view sull'inflazione, e le differenze nei tassi d'inflazione tra i vari Paesi offrono potenziali opportunita' di valore relativo. La view sull'inflazione puo' essere espressa direttamente attraverso swap sull'inflazione e obbligazioni indicizzate o indirettamente con un'allocazione alle asset class del reddito fisso globale con diverse sensibilita' all'andamento dell'inflazione.

Negli ultimi due anni abbiamo rilevato enormi divergenze nelle traiettorie dell'inflazione tra le regioni. In America Latina, quando le pressioni inflazionistiche sono divenute evidenti, le banche centrali si sono mosse repentinamente per irrigidire la politica in maniera aggressiva. In Asia le pressioni inflazionistiche sono state limitate. In Europa le banche centrali sono state piu' lente rispetto alle controparti dei ME a rispondere all'aumento dei prezzi e in ultima analisi le pressioni inflazionistiche nella regione si sono rivelate piu' forti del previsto.

Un investitore globale dispone di molti modi per trarre vantaggio da queste opportunita'.

. Le obbligazioni indicizzate dei ME dell'America Latina possono essere scambiate con obbligazioni nominali contestualmente alle azioni delle banche centrali.

. In Asia, acquistare obbligazioni con rendimento inferiore in valuta locale (dove i tassi non sono stati alzati) e coprire l'esposizione valutaria in USD o Euro (dove i tassi sono stati alzati) consentirebbe al portafoglio di sfruttare il carry (rendimento).

. In Europa, acquistare obbligazioni indicizzate e cedere obbligazioni nominali consente al portafoglio di trarre vantaggio dall'aumento delle aspettative sull'inflazione.

.Crescita economica La divergenza a livello di crescita economica e' un'altra area di potenziale opportunita' per il gestore obbligazionario globale. Un modo per trarne vantaggio e' orientare l'esposizione verso gli asset rischiosi (credito) nelle aree a crescita piu' elevata dove i tassi di riferimento e dunque i rendimenti potrebbero essere piu' alti e il contesto economico piu' favorevole ai flussi di cassa aziendali. Al contempo potrebbe essere preferibile acquistare duration nelle economie piu' fragili in cui si prevede un allentamento della politica.

. Spread creditizi Gli spread creditizi sono contratti ma non manca la dispersione, soprattutto a livello settoriale e regionale. Un gestore globale puo' allocare ai diversi mercati e settori; pertanto, ha la possibilita' di sfruttare questa dispersione.

Per gli investitori non ubicati negli USA, accedere ai mercati del credito statunitensi attraverso una strategia globale porta ulteriori vantaggi. Con la compressione degli spread, molte opportunita' sono legate alle singole aziende.

Ampliare la gamma di opportunita' inserendo il mercato obbligazionario maggiore al mondo incrementera' in maniera naturale il numero di opportunita'.

*Investment Director di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 19-04-25 12:58:01 (0258) 5 NNNN