Capital Group: l'AI e' a corto di carburante? - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Finora, nel 2025, cinque dei cosiddetti Magnifici Sette titoli tecnologici che hanno investito in modo aggressivo nell'IA - Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon e Alphabet - sono diminuiti, rimanendo indietro rispetto al piu' ampio indice S&P 500 fino al 20 marzo.

Due sviluppi hanno portato gli investitori a mettere in discussione la ragionevolezza di spendere miliardi per costruire data center: la notizia che l'azienda cinese DeepSeek ha sviluppato un modello di IA meno costoso e la rivelazione di Microsoft che rallentera' alcuni progetti di data center. Una terza preoccupazione e' la piu' ampia volatilita' del mercato causata dai dazi imposti dall'amministrazione Trump. Sebbene queste siano considerazioni importanti per gli investitori, colpi di scena sono inevitabili nello sviluppo di qualsiasi tecnologia emergente.

Periodi alterni di eccitazione e delusione sono comuni con le nuove tecnologie. Cio' che e' diverso con l'IA e' che sta accadendo cosi' rapidamente. Nuovi modelli vengono lanciati ogni due settimane. Gli investitori dovrebbero aspettarsi altre sorprese. Ma a lungo termine, non commettete errori: l'IA avra' un profondo impatto sull'economia e su tutto cio' che facciamo.

In effetti, lo sviluppo della tecnologia ha trasformato il panorama economico americano, sostenendo le regioni del paese lasciate indietro dall'economia digitale e creando opportunita' per le imprese al di fuori della sfera tecnologica. Ecco quattro fattori da considerare quando si valuta l'impatto dell'IA e come le opportunita' di investimento possono evolversi 1. L'IA sta trasformando il cuore dell'America Sebbene le azioni possano essere volatili, le aziende continuano a spendere in modo aggressivo, come e' evidente dalla visione sul campo. La rivoluzione dell'IA e' passata da una storia di cloud radicata nella Silicon Valley e in altri hub tecnologici a una storia di reindustrializzazione e trasformazione economica in tutto il Midwest, il sud-ovest e il centro-Atlantico. La ricerca di localita' con sufficiente terreno, accesso a abbondanti risorse energetiche e manodopera qualificata ha portato a livelli sbalorditivi di costruzione in Arizona, Texas, Louisiana, Ohio e in una miriade di altri stati.

2. La domanda sta cambiando, non rallentando La domanda sta cambiando. La domanda aggregata non e' realmente cambiata lungo la catena del valore industriale.

Continua a superare l'offerta in termini di fonti di energia, apparecchiature elettriche, HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e manodopera.

Microsoft ha dichiarato che i suoi piani di investire 80 miliardi di dollari in data center nel 2025 rimangono invariati, e altri hyperscaler continuano a investire in modo aggressivo. Il gigante dei database Oracle e l'investitore tecnologico giapponese Softbank stanno collaborando con OpenAI per costruire campus, e Meta ha rivelato i piani per un data center da 2,2 gigawatt da 10 miliardi di dollari nel nord-est della Louisiana.

La notizia di Microsoft sembra segnalare un cambiamento di prospettiva sui tipi di investimenti in IA che stanno facendo. Esistono due tipi di attivita' di IA: i modelli di addestramento, che sono i motori principali dell'IA, e i modelli di inferenza, che generalmente richiedono centri dati piu' piccoli e piu' regionali con esigenze di calcolo e potenza diverse.

Poi c'e' la svolta di DeepSeek, che riguarda i processi di training dell'IA sviluppati in modo piu' economico utilizzando chip meno avanzati. Anche se la notizia non ha dissuaso gli hyperscaler dal spendere in modo aggressivo, i data center piu' efficienti avranno probabilmente implicazioni per le aziende industriali lungo tutta la catena del valore. Queste dinamiche potrebbero frenare la crescita degli ordini e il potere di determinazione dei prezzi di alcuni fornitori di apparecchiature elettriche e di raffreddamento. Quindi gli investitori devono essere selettivi in futuro.

* Economista di Capital Group.

