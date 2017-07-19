Capital Group: alimentare l'intelligenza artificiale, l'energy crunch stimola gli investimenti - PAROLA AL MERCATO

di Dominic Phillips* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Se esiste un fattore che sta alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e della reindustrializzazione degli Stati Uniti, e' l'energia elettrica.

La domanda di energia negli USA e' destinata ad aumentare nel prossimo decennio, sostenuta dalla rapida espansione dei data center basati sull'IA e dallo sviluppo di nuovi impianti di produzione e delle reti per la mobilita' elettrica. I data center, ad esempio, rappresentano circa il 4% del consumo di energia elettrica negli USA, ma le stime indicano un possibile aumento fino al 9-14% entro il 2030. Nel complesso, si sta delineando un cambiamento fondamentale per il settore energetico, dopo un decennio di consumi stagnanti. I fornitori di energia stanno assumendo un ruolo centrale nel supportare la crescita, mentre i colossi tecnologici e altri operatori competono per assicurarsi forniture piu' consistenti. I mercati dell'energia statunitensi si troveranno ad affrontare una domanda crescente e vincoli strutturali che limiteranno l'offerta. Questo contesto dara' origine a un'ampia gamma di potenziali opportunita' d'investimento.

Si prevedono limitazioni nell'offerta di energia almeno fino al 2030 La politica statunitense sta contribuendo all'aumento della domanda di energia, data l'enfasi posta sugli investimenti nazionali - dagli impianti di produzione di semiconduttori a quelli farmaceutici. Ad esempio, sono stati pianificati oltre 3,000 miliardi di dollari di investimenti in nuova capacita' produttiva all'interno del Paese. L'ultima volta in cui si sono registrati investimenti energetici di tale portata risale alla fine degli anni '90 e ai primi anni 2000, quando si assistette a un eccesso di costruzioni di centrali a gas nei mercati appena deregolamentati.

Lo scoppio della bolla dot-com, previsioni di domanda eccessivamente ottimistiche e il crollo dei prezzi del gas naturale contribuirono a portare il mercato in una condizione di sovracapacita', generando una serie di fallimenti e asset incagliati. Oggi, non sembra probabile un ritorno a tali eccessi o a una fase speculativa analoga.

Tutto cio' premesso, vi sono alcuni vincoli strutturali che probabilmente manterranno contratto il mercato della generazione di energia almeno fino al 2030: - Ritardi nelle forniture di attrezzature: i clienti sono in attesa di componenti elettrici e turbine a gas da produttori quali GE Vernova, Siemens Energy e Mitsubishi. In alcuni casi, la costruzione e la consegna delle turbine possono richiedere fino a cinque anni.

- Colli di bottiglia nella rete: il tempo di attesa per collegare nuove risorse di generazione alla rete puo' arrivare a cinque-sette anni.

- Ostacoli normativi: le difficolta' autorizzative stanno rallentando la costruzione degli impianti, sia quelli a combustibili fossili che quelli rinnovabili. A cio' si aggiunge la resistenza federale nei confronti dei progetti rinnovabili su larga scala.

- Chiusure degli impianti a carbone: negli Stati Uniti non si registrano incrementi netti di capacita' a carbone dal 2014 e una quota significativa di centrali a carbone potrebbe essere chiusa entro la fine del decennio.

*Analista degli investimenti azionari di Capital Group.

