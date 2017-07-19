Bper: a Zelestra finanziamento green per 13 mln, focus su solare

Due progetti: in Sicilia e in Puglia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Zelestra, azienda globale multitecnologica e orientata al cliente nel settore delle energie rinnovabili, ha ricevuto da Bper un finanziamento da 13 milioni di euro per la realizzazione dei suoi primi due progetti solari in Italia. Si tratta, spiega una nota, dell'impianto da 6,5 MWdc di Ginosa in Puglia e l'impianto da 9,5 MWdc di Bellomo in Sicilia. Bper opera anche da banca di copertura e agente. Insieme, i progetti consentiranno di ridurre le emissioni di CO2 di circa 8.500 tonnellate all'anno e di generare energia elettrica pulita sufficiente ad alimentare l'equivalente di 10.000 abitazioni italiane. 'Rimaniamo concentrati sull'obiettivo di raddoppiare attivamente la nostra pipeline italiana da 1,4 GW entro il 2026 e di portare in costruzione un numero crescente di progetti solari e Bess', ha detto il ceo, Eliano Russo.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-01-26 11:01:12 (0198)ENE,UTY 5 NNNN