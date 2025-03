Bff Bank: propone destinare a riserva utili portati a nuovo per 160 mln

Convocata assemblea per il 17 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Il consiglio di amministrazione di Bff Bank ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, che si e' chiuso con un utile netto contabile di 215,7 milioni (da 171,7 mln nel 2023). La capogruppo ha chiuso l'esercizio 2024 con un utile netto contabile di 160,2 mln (da 131,4 mln). Lo rende noto la banca, che ha anche convocato l'assemblea degli azionisti per il 17 aprile 2025. I soci saranno chiamati ad approvare, tra l'altro, la proposta di destinare alla 'Riserva Utili portati a nuovo' per 159.984.604 euro e di destinare alla riserva legale 211.816 euro. Il board ha deliberato di sottoporre all'assemblea anche un piano di incentivazione in strumenti finanziari a favore dei dipendenti e degli amministratori con incarichi esecutivi della Banca o di societa' sue controllate, denominato 'Piano di Incentivazione del Gruppo Bancario BFF Banking Group - Incentive Plan 2025'. Il piano, che si compone di 3 tranche da assegnare su base annuale, prevede massime 12.000.000 opzioni, ed e' stato strutturato in modo tale che l'effetto diluitivo di tutti i piani di incentivazione approvati pro tempore dalla Banca sia inferiore al 5%. C'e' anche un piano di Stock Grant - in occasione del quarantesimo anniversario della nascita della Banca (luglio 2025) - in conformita' con la Politica Remunerativa del Gruppo.

