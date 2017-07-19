Banche: Scope, Banco Bpm torna al centro nello scenario del risiko -2

'CA candidata naturale per takeover ma non correra' rischio' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ago - Sulla scia di quelli che Scope Ratings definisce gli "straordinari risultati del primo semestre", le banche italiane "hanno confermato o rivisto al rialzo le loro previsioni ottimistiche per i risultati supportate da un margine di interesse netto resiliente, commissioni in crescita, costi sotto controllo e nessun segnale concreto di deterioramento della qualita' degli attivi". Gli analisti della societa' ammettono che i risultati delle banche del Belpaese li hanno sorpresi "sebbene le banche italiane abbiano superato le nostre aspettative fino ad oggi, prevediamo comunque risultati piu' deboli, poiche' i tassi piu' bassi erodono i margini di interesse. Prevediamo inoltre un aumento del costo del rischio nel secondo semestre, in particolare se le banche aumenteranno gli accantonamenti per perdite su crediti in previsione di un peggioramento delle prospettive economiche". Riguardo ai dazi Usa, gia' in una precedente ricerca Scope aveva indicato un impatto marginale per le banche italiane per l'esposizione delle imprese clienti al mercato statunitense. "Non prevediamo un deterioramento significativo della qualita' degli attivi nel 2025, ma un peggioramento delle prospettive economiche indotto dai dazi statunitensi potrebbe spingere le banche ad accumulare accantonamenti per perdite su crediti. Scope stima che l'Italia potrebbe subire una perdita di produzione a breve termine di 0,4 punti percentuali, aggiungendo pressione a una crescita gia' modesta".

Sui temi del risiko, infine, si considera anche la posizione di Credit Agricole che si sta rinforzando nel capitale di Banco Bpm sopra il 20 per cento ed e' "un candidato naturale" per il takeover su piazza Meda. Una prospettiva in cui Scope Ratings non crede anche guardando la strategia di crescita in Italia di Credit Agricole negli ultimi 20 anni, sotto l'accorta regia del banchiere Giampiero Maioli. "Il gruppo francese considera l'Italia il suo secondo mercato interno e un'area di crescita, come dimostra la sua comprovata esperienza nell'acquisizione di piccole e medie imprese bancarie negli ultimi due decenni". Credit Agricole, in ogni caso secondo gli analisti di Scope Ratings non andra' contro il Governo che ha dalla sua l'affilata arma del golden power. CA ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di acquisire o esercitare il controllo su Banco e di voler restare sotto la soglia opa obbligatoria del 30 per cento. "A nostro avviso, i rischi di esecuzione, tra cui una potenziale reazione politica, devono essere considerati insieme ai fattori finanziari e industriali in caso di una potenziale offerta pubblica di acquisto".

