Auto Italia: cinese Byd continua a crescere, confermata quota 1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 apr - La cinese Byd mette a segno una buona performance in marzo, in termini di volumi e quota, proseguendo il suo percorso di crescita costante. Il mese scorso sono state immatricolate 1.787 unita', che consentono al brand di consolidare la quota dell'1% nel comparto passenger car mentre nel totale del mercato (vetture + veicoli commerciali) passa da 0,9% all'1%.

Inoltre, rispetto al 2024, nel cumulato trimestrale si attesta come il primo marchio per la vendita di Nev (Veicoli a Nuova Energia, Bev + Phev), totalizzando 3.961 immatricolazioni per una quota del 9,4%. Nel segmento plug-in hybrid (Phev), dove Byd ha conquistato la prima posizione nel ranking mensile con 1.435 immatricolazioni a marzo e una market share del 18,8%. "Considerando lo status attuale del mercato, spinto in alto anche dalle immatricolazioni che provengono dalle societa' di noleggio captive e da canali tattici - che in alcuni casi raggiungo addirittura il 50% del totale immatricolato - il risultato raggiunto da Byd assume ancora piu' valenza", si legge in una nota. Da segnalare che a marzo Byd si e' posizionata nella top 10 dei costruttori per vendite di Bev con una quota del 4%. Byd guida anche il mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici: a marzo il brand e' stato primo costruttore Lcv Bev con una quota del 16,8%, posizionandosi al primo posto nel segmento Lcv Nev.

"Con questi risultati, Byd rafforza il proprio posizionamento nel mercato italiano come protagonista della transizione energetica, sia nel mondo delle auto che in quello dei veicoli professionali, guardando con ambizione al secondo trimestre del 2025", spiega la societa', sottolineando che "l'obiettivo e' una crescita strutturata di tutte le attivita' attraverso una valorizzazione delle grandi capacita' tecnologiche della societa' e di tutti i punti i punti di forza del mercato italiano in grado di incrementare in modo esponenziale la conoscenza e la presenza dei prodotti".

Ars

(RADIOCOR) 01-04-25 18:56:27 (0662) 5 NNNN