A2a: si aggiudica 4 lotti in gara per energia libero mercato in Lombardia e Piemonte

Per il biennio 2026-2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ago - A2a, attraverso la controllata A2a Energia - societa' che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l'efficienza energetica - si e' aggiudicata 4 lotti nella gara di Water Alliance - Acque di Lombardia e Utility Alliance del Piemonte relativa alla fornitura di energia elettrica per le utenze in regime di libero mercato delle societa' aderenti per il biennio 2026-2027, con inizio a partire dal prossimo 1 gennaio. Al termine della procedura bandita congiuntamente dalle due reti di impresa che raggruppano aziende idriche lombarde e piemontesi, ad A2a Energia sono stati assegnati i Lotti 3, 4, 6 e 7 per un potenziale volume complessivo totale di circa 0,6 TWh/anno di energia interamente prodotta da fonti rinnovabili, piu' che raddoppiato rispetto alla precedente asta. Nel dettaglio, le forniture dei Lotti 3 e 4 (di nuova acquisizione e relativi a utenze alimentate in media e alta tensione) e quelle del Lotto 6 (per utenze alimentate anche in bassa tensione) sono destinate a supportare i progetti e i servizi gestiti dalle societa' aderenti ai due network. Il Lotto 7 invece consentira' di soddisfare il fabbisogno di elettricita' di utenze non domestiche in ambito condominiale.

Com-Chi

(RADIOCOR) 21-08-25 13:18:57 (0328)ENE 5 NNNN