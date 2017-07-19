Wto: Okonjo-Iweala, servono nervi saldi, reazione immediata rischia di essere errata

Al tempo stesso vanno ridotte le dipendenze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - "L'anno scorso a Davos, avevo detto: 'state tranquilli'. Quest'anno direi: nervi saldi. Nervi saldi significa non reagire immediatamente a tutto cio' che si vede e come ha detto Christine Lagarde e' fondamentale distinguere il rumore da cio' che sta realmente accadendo. Servono nervi saldi per valutare la situazione e reagire in modo appropriato: una reazione immediata rischia di essere quella sbagliata". Lo ha detto la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, intervenendo al panel sul global outlook al World Economic Forum. "Al tempo stesso c'e' un'altra lezione importante da imparare: chi ha troppe dipendenze deve imparare a gestirle. Se imprenditori e decisori politici lasciano Davos senza aver capito che devono gestire le proprie dipendenze, allora non hanno colto il punto. Se siamo eccessivamente dipendenti dagli Stati Uniti come mercato, o dalla Cina per forniture critiche, dobbiamo diversificare".

