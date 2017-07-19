Vino: Mimit, provvedimento di gestione commissariale per la coop Terre d'Oltrepo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ago - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell'ispezione ministeriale della Direzione generale per i servizi di vigilanza che si e' conclusa lo scorso 31 luglio, ha disposto - su indicazione del ministro Adolfo Urso - la gestione commissariale della cooperativa Terre d'Oltrepo', nata nel 2008 dalla fusione tra la Cantina Sociale Intercomunale di Broni e la Cantina di Casteggio.

La decisione - si legge in una nota del Mimit - e' stata adottata per affrontare la grave crisi economico-finanziaria determinata dalla riduzione della produzione, dalle forti tensioni interne e dal concreto rischio legato alla prossima vendemmia, crisi che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione e all'impossibilita' di costituirne uno nuovo.

Il Commissario nominato, Luigi Zingone, ha ricevuto dal Mimit pieni poteri per garantire la prosecuzione delle attivita' vitivinicole e, qualora ne ricorrano i presupposti, procedere al risanamento dell'impresa.

Gdo

