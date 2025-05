Veronafiere: Federico Bricolo confermato presidente, in 2024 miglior bilancio di sempre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Federico Bricolo e' stato confermato all'unanimita' presidente di Veronafiere per il triennio 2025-2028. Lo ha deciso l'assemblea dei soci che, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2024 del Gruppo, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Romano Artoni, vicepresidente uscente e manager con lunga esperienza nel settore finanziario; Marina Montedoro, nuova vicepresidente, direttrice di Coldiretti Veneto; Barbara Ferro, esperta in programmazione strategica, pianificazione economico-finanziaria e organizzazione; De'sire'e Zucchi, imprenditrice del settore culturale e formatrice aziendale; Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis; Alfonso Sonato, commercialista e revisore legale con incarichi in enti pubblici e privati. Si tratta di un Consiglio rinnovato per due terzi, con cinque nuovi consiglieri su sette, che per la prima volta nella storia di Veronafiere presenta una maggioranza femminile, con quattro donne su sette componenti. L'esercizio 2024 segna il "miglior bilancio di sempre" per Veronafiere: i ricavi consolidati del Gruppo raggiungono i 125,5 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni rispetto ai 120,5 milioni dell'esercizio 2023.

L'ebitda si attesta a 25,8 milioni di euro, in aumento di 3,5 milioni rispetto ai 22,3 milioni dell'anno precedente, con una crescita percentuale del 15,7%. Il risultato netto rileva un utile di 9,5 milioni di euro a fronte di un utile dell'esercizio precedente di 3,8 milioni del 2023, segnando un incremento del 150%. "Si apre oggi un altro triennio pieno di sfide e di nuovi risultati da raggiungere, che affronteremo con spirito di squadra con il CdA appena nominato, caratterizzato da visione, energia e competenze" commenta Federico Bricolo. "Con le colleghe, la cui forte presenza sara' senz'altro un valore aggiunto, e i colleghi del Consiglio di amministrazione, inizieremo subito a lavorare per consolidare e far crescere ulteriormente il posizionamento di Veronafiere, nel panorama fieristico nazionale e internazionale, come player di riferimento per la promozione delle importanti filiere del Made in Italy rappresentate nel nostro portafoglio".

