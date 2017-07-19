Dati
            Notizie Radiocor

            Usa: Londra, sostegno a Washington in sequestro petroliera russa

            "Rapporto Uk-Usa su difesa e' il piu' profondo al mondo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 gen - Il Regno Unito conferma il suo sostegno al sequestro da parte degli Stati Uniti di una petroliera battente bandiera russa. Confermato inoltre l'utilizzo di basi militari britanniche da parte di aerei e mezzi militari statunitensi. Il ministero della Difesa ha dichiarato che il Regno Unito ha fornito 'supporto abilitante' agli Stati Uniti durante l'operazione di sequestro della nave Bella 1/Marinera.

            'Le Forze Armate britanniche - si legge in una dichiarazione del ministero - hanno fornito supporto operativo pianificato, inclusa la creazione di basi, alle risorse militari statunitensi impegnate nell'intercettazione della Bella 1 nel divario tra Regno Unito, Islanda e Groenlandia, a seguito di una richiesta di assistenza da parte degli Stati Uniti. La RFA Tideforce ha fornito supporto alle forze statunitensi impegnate nell'inseguimento e nell'intercettazione della Bella 1, mentre la RAF ha fornito supporto di sorveglianza aerea'. Nella nota si legge inoltre: 'Il rapporto tra Regno Unito e Stati Uniti in materia di difesa e sicurezza e' il piu' profondo al mondo e il Regno Unito ha fornito un supporto adeguato nel pieno rispetto del diritto internazionale'.

