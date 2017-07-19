Dati
            Notizie Radiocor

            Universita' Liuc: Gervasoni, apertura a internazionalizzazione e' risposta obbligata

            Inaugurato l'anno accademico 2025/2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Castellanza (Varese), 02 feb- Dall'internazionalizzazione alla valorizzazione delle sinergie tra economia e ingegneria, dall'interazione con le imprese e valorizzazione della ricerca attraverso processi di open Innovation e technology transfer, fino all' approccio innovativo e inclusivo nella formazione con lo studente al centro. Sono queste le linee strategiche dell'Universita' Liuc, tratteggiate dal rettore, Anna Gervasoni, in occasione dell'anno accademico 2025/2026.

            'L'apertura all'internazionalizzazione e' una risposta obbligata a livello di sistema che rappresenta uno dei pilastri strategici di Liuc ed e' un ambito nel quale l'Ateneo continua a investire con determinazione', ha sottolineato Gervasoni, davanti ai Rettori delle principali universita' lombarde, agli studenti e a rappresentanti delle istituzioni. Ad oggi, l'Universita' Liuc ha sottoscritto 'oltre 150 accordi con universita' partner nel mondo', ha aggiunto il rettore, annunciando l'avvio di nuovi corsi e master. Tra questi, parte la laurea magistrale in ingegneria gestionale e supply chain per studenti lavoratori; il doppio titolo Economia-Ingegneria (da ottobre) che consentira' agli studenti di ottenere contemporaneamente due titoli magistrali. Inoltre, al PhD (dottorato di ricerca) si e' aggiunto il Dba, il Doctorate in Business Administration, percorso in lingua inglese per profili manageriali e accademici con elevata esperienza professionale.

            Nel 2026, poi, 'si raggiunge l'obiettivo di un'offerta accademica bilingue su tre livelli', ha detto Gervasoni.

