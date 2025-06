Uk: Starmer, rafforzeremo la nostra capacita' di combattimento (The Sun) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 giu - "Le minacce che affrontiamo - scrive Starmer - non sono un segreto. Guerra in Europa. Nuovi rischi nucleari. Il Cremlino sta lavorando fianco a fianco con i suoi alleati in Iran e Corea del Nord.

Affrontiamo quotidianamente attacchi informatici. La Royal Navy ha scacciato le navi spia russe che si aggiravano nelle nostre acque. La Raf e' intervenuta per intercettare gli aerei russi che minacciano i nostri cieli. Tutto cio' crea instabilita' e fa aumentare il costo della vita qui nel nostro Paese. Non metteremo mai a repentaglio la sicurezza nazionale della Gran Bretagna ne' la nostra sicurezza economica. Al contrario, affronteremo questo momento a testa alta, mettendo in atto una risposta senza precedenti nella storia recente", ha assicurato il premier britannico.

red-fil

