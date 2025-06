UK: entro 2030 investiti 86 mld stg in Scienze, Tecnologie o Difesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Dopo mesi di annunci di revisione delle spese da parte del governo, la presentazione del piano di investimenti di Reeves e' molto attesa. Sembra assodato che la difesa, cosi' come la salute, vedranno aumentate le risorse a propria disposizione, mentre altri ministeri faranno i conti con una stretta, oltre i tagli gia' annunciati nello scorso marzo. In particolare potrebbero subire riduzioni delle risorse gli aiuti alle persone con handicap oltre che i costi per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Tali decisioni sono gia' state criticate duramente al punto che ieri migliaia di persone si sono riunite in centro a Londra per protestare, con cartelli dalle scritte: 'Tasse ai ricchi, fermiamo i tagli'. Il piano di investimento del governo permettera' lo sviluppo di poli per l'innovazione in tutto il Paese e dara' agli amministratori locali la flessibilita' per decidere come ripartire i finanziamenti.

Rachel Reeves spera che gli investimenti spingeranno la crescita lenta, che per altro rischia di fare i conti anche con gli effetti della guerra commerciale causata dall'amministrazione Trump. Da ricordare che entro il 2030 il governo aveva gia' annunciato che nell'ambito del budget che verra' presentato mercoledi' raddoppieranno gli investimenti per trasporti pubblici nelle regioni urbane dell'Inghilterra a oltre 30 miliardi di sterline.

emi-

(RADIOCOR) 08-06-25 15:52:26 (0357) 5 NNNN