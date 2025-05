Ue: Vietti, per Europa piu' forte armonizzare norme e rafforzare finanziarie regionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Queste istituzioni sono fondamentali per tradurre in pratica il principio di sussidiarieta', offrendo strumenti finanziari misti, calibrati sulle specificita' territoriali, capaci di attrarre capitale privato e sostenere le Pmi locali'. Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Anfir, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing, e richiamando il ruolo centrale delle finanziarie regionali. Vietti ha evidenziato come la strategia europea post-2027 debba riconoscere e rafforzare il ruolo delle banche di promozione locali (tra cui si annoverano le Finanziarie Regionali), integrando politiche di coesione e nuove forme di governance per rispondere efficacemente ai bisogni crescenti con risorse pubbliche piu' limitate. Il presidente di Anfir ha anche sottolineato la necessita' imprescindibile di un'armonizzazione delle normative europee in materia finanziaria e dell'insolvenza: 'Siamo di fronte a una frammentazione normativa che impedisce un'efficace integrazione dei mercati dei capitali europei e penalizza soprattutto le piccole e medie imprese", ha detto, sottolineando che "l'armonizzazione delle procedure di insolvenza, gia' avviata con importanti regolamenti e direttive europee, deve essere completata per garantire certezza giuridica, riduzione dei costi e un accesso piu' facilitato ai finanziamenti".

Ars

(RADIOCOR) 24-05-25 17:53:26 (0415) 5 NNNN