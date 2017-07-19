Ue: partnership strategica con Usa e Giappone su minerali critici -2

Usa vara piano d'azione simile con il Messico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - Contestualmente all'accordo, Washington ha annunciato un piano d'azione simile con Citta' del Messico, che prevede sostanzialmente gli stessi strumenti di quello firmato con Bruxelles e Tokyo.

Il protocollo d'intesa tra Stati Uniti, Ue e Giappone, precisa il comunicato, mira a 'identificare le aree di cooperazione al fine di stimolare la domanda e diversificare gli approvvigionamenti' per i firmatari. Si tratta, nel dettaglio, di ridurre la dipendenza globale dalla Cina, che controlla in larga misura la catena del valore dei minerali critici, essenziali in molti settori strategici.

Tra le vie esplorate dal protocollo d'intesa, il sostegno a nuovi progetti minerari, di raffinazione, produzione e riciclaggio, in particolare attraverso l'introduzione di prezzi minimi o sovvenzioni. E' previsto inoltre di accelerare la ricerca e lo sviluppo in questi settori e di 'rafforzare lo scambio di informazioni sulle scorte disponibili' da entrambe le parti.

