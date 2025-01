Ue: Giorgetti, con Trump serve cambiare strategia su Green Deal o subiremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Arona, 24 gen - 'E' chiaro che il cambiamento di impostazione sul Green Deal (di Donald Trump, ndr) imporra' evidentemente anche a livello europeo un cambiamento di strategia profonda e tutto questo significa che o noi siamo in grado di reagire prontamente e trovare delle risposte in termini politici a livello nazionale ed europeo oppure subiremo, e questo e' un problema economico ma soprattutto politico'. Cosi' il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo agli Stati Generali dell'Economia della Lega ad Arona. 'Credo che si percepisca chiaramente l'agenda di Trump su tutta una serie di materie - ha aggiunto - dall'ambito fiscale a quello commerciale, oltre alle materie non economiche'. Trump 'imporra' sicuramente a tutto il mondo e in particolare all'Europa di cambiare decisamente e politica e passo. Questo vale anche per la politica industriale'.

