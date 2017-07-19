Ue: Bruxelles, rischi da eccesso dipendenza da finanza e digitale entita' extra Europa -3

Eroso spazio azione globale Ue, la geografia del malcontento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Per la Ue e' un problema quasi esistenziale: la Commissione scrive che 'l'instabilita' e il parziale disfunzionamento dell'ordine internazionale e la parziale frammentazione delle economie globali hanno un effetto destabilizzante sulla capacita' dell'Unione di agire nell'interesse della sua economia e del benessere dei suoi cittadini. Un ritorno allo status quo precedente sembra sempre piu' improbabile'.

Viene poi indicata la necessita' per la Ue di 'plasmare attivamente e con un approccio coerente il dibattito su un nuovo ordine globale basato sulle regole e una riforma del multilateralismo, includendo l'Onu e la Wto', cosa che chiama direttamente in causa il ruolo americano. Infatti, Trump ha fatto terra bruciata per la possibilita' di avviare discussioni in tal senso ne' la Ue ha scelto finora di uscire dalla prudenza nella tessitura di iniziative di livello internazionale che coinvolgano il Sud Globale.

Non sono aspetti per dissertazioni da convegno. Bruxelles per esempio parla di 'una possibile era di nuovo predominio per le materie prime e le tecnologie pulite: l'intensificarsi della concorrenza globale per le risorse critiche e la quota di mercato delle tecnologie pulite, unita a un approccio piu' transazionale alle relazioni internazionali, potrebbe favorire nuove alleanze tra attori statali e privati, volte a stabilire un predominio in stile Opec su specifiche risorse o tecnologie. Questo controllo potrebbe determinare una significativa inflazione dei prezzi e limitare l'accesso a materiali essenziali, ponendo una seria sfida all'autonomia strategica della Ue e alla transizione verso l'energia pulita'.

Senza dimenticare, infine, quella che viene ormai chiamata 'nuova geografia del malcontento' su scala globale. Ma anche si scala europea, va aggiunto nel momento in cui l'attenzione politica e dei mercati in Europa e' centrata sulla crisi politica e sociale della Francia.

