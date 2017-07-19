Ue: asset russi, Merz a Bruxelles cerca di sbloccare la partita degli aiuti a Kiev - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 05 dic - Il no belga pesa come un macigno. Le ultime due soluzioni confezionate dalla Commissione europea non hanno smosso De Wever. In fondo, anche la Banca centrale europea, sebbene non abbia alzato i toni, appare sostanzialmente dubbiosa, reticente. La presidente Lagarde ha rimandato la palla ai leader europei affermando che tocca a loro decidere se l'operazione sugli asset russi non mette a rischio la stabilita' finanziaria dato che Euroclear e' a tutti gli effetti a rischio.

Per quanto sia doverosa un'assunzione di responsabilita' dei massimi responsabili politici europei, che poi in caso di conseguenze finanziarie per Euroclear e per il Belgio dovrebbero farsene direttamente carico in un modo o nell'altro, la Bce non se la sente di dire che usare la liquidita' detenuta da Euroclear (valore 210 miliardi di euro) per un prestito alla Ue che a sua volta trasferirebbe fondi a Kiev, non costituisca un fattore di instabilita' finanziaria (per le possibili conseguenze sulla titolarita' degli asset, sulla credibilita' degli impegni su asset denominati in euro). E' oltremodo curioso che una istituzione pilastro della stabilita' finanziaria quale e' la Bce resti nel vago.

Bruxelles ha proposto due soluzioni: prestiti Ue basati sul bilancio europeo e un prestito per riparazioni all'Ucraina usando, appunto, i saldi di cassa da istituzioni finanziarie della Ue che detengono attivita' della Banca centrale russa immobilizzate. Kiev restituirebbe il prestito alla Ue solo se e quando la Russia paghera' le riparazioni di guerra. La preferenza comunitaria e di molti governi (tra cui la Germania e la Francia) e' per la seconda soluzione, tuttavia non e' stata ancora risolta la questione delle garanzie nazionali bilaterali o dal bilancio Ue, cioe' il meccanismo di condivisione del rischio dell'operazione nel caso in cui Euroclear dovesse improvvisamente rimborsare gli asset a Mosca.

C'e' anche una questione giuridica complicata: tale schema sarebbe approvato a maggioranza qualificata dai governi sfruttando l'articolo 122 del trattato Ue, che consente un voto non unanime se si tratta di agire per preservare la stabilita' dell'economia dell'Unione. E' il modo per aggirare l'opposizione ungherese, che potrebbe bloccare tutto quando si dovra' decidere il rinnovo semestrale delle sanzioni contro la Russia. Senza rinnovo di quelle sanzioni (gia' Trump ha cominciato ad ammorbidire quelle americane avendo concesso a Lukoil di continuare l'attivita' nelle stazioni di servizio negli Usa) Mosca avrebbe tutto il diritto di rivendicare lo sblocco degli asset detenuti da Euroclear e se Euroclear non ha la liquidita' il conto arriva o al bilancio Ue e/o alle capitali Ue.

Il Belgio non si ritiene soddisfatto e al momento non e' chiaro che cosa di diverso da quanto definito Merz o von der Leyen possano mettere sul tavolo. D'altra parte soluzioni piu' semplici e dirette, cioe' emettere debito comune come venne fatto all'epoca del Covid con Next GenerationEU o prestiti bilaterali dei governi a Kiev, non hanno consenso.

Gia' l'assunzione di garanzie potenziali da parte dei governi prevista nella prima soluzione definita dalla Commissione non viene vista di buon occhio in molti Paesi.

E' un fatto in questa vicenda emergono almeno tre debolezze della Ue: la prima riguarda la divisione tra i 27 sull'uso degli asset russi (no secco ungherese, forti dubbi slovacchi); la seconda riguarda la divisione sul ricorso all'emissione di debito comune da non considerare piu' un fatto eccezionale; la terza debolezza riguarda il fattore tempo: occorre decidere prima che la partita finanziaria sia decisa da Trump e Putin ai danni dell'Europa.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-12-25 17:01:20 (0491)EURO 5 NNNN