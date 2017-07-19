Ucraina: Zelensky, serve una pace duratura non solo una pausa

"Questioni territoriali siano decise con Ucraina" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - "Oggi, a seguito di una conversazione con il presidente Trump, abbiamo ulteriormente coordinato le posizioni con i leader europei.

Le posizioni sono chiare. Deve essere raggiunta una vera pace, duratura, e non solo un'altra pausa tra le invasioni russe". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, ribadendo che "tutte le questioni importanti per l'Ucraina devono essere discusse con la partecipazione dell'Ucraina, e nessuna questione, in particolare quelle territoriali, puo' essere decisa senza l'Ucraina". Zelensky ha scritto che le uccisioni "devono cessare il prima possibile, il fuoco deve fermarsi sia sul campo di battaglia che in cielo, cosi' come contro le nostre infrastrutture portuali. Tutti i prigionieri di guerra e i civili ucraini devono essere liberati, e i bambini rapiti dalla Russia devono essere restituiti. Migliaia dei nostri concittadini restano in cattivita': devono tutti tornare a casa". Per il presidente ucraino, "la pressione sulla Russia deve essere mantenuta finche' continua l'aggressione e l'occupazione".

Nella conversazione con Trump, dice Zlensky, "ho affermato che le sanzioni devono essere rafforzate se non si svolge un incontro trilaterale o se la Russia cerca di eludere una fine onesta della guerra. Le sanzioni sono uno strumento efficace.

La sicurezza deve essere garantita in modo affidabile e a lungo termine, con il coinvolgimento sia dell'Europa sia degli Stati Uniti". Zelensky ha poi ringraziato "i partner che stanno aiutando. Oggi vi e' una dichiarazione importante dei leader europei che rafforza la nostra posizione.

Continuiamo a lavorare insieme - europei, americani e tutti coloro nel mondo che vogliono pace e stabilita' nelle relazioni internazionali".

