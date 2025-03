Ucraina: Zelensky, America faccia pressione su Russia per pace

"Putin ha bisogno di questa guerra" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - 'Bisogna fare pressione su chi non vuole fermare la guerra. Bisogna fare pressione sulla Russia. Solo azioni decisive possono porre fine a questa guerra, che dura gia' da anni'. Cosi' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un lungo post social esorta gli Stati Uniti a far pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinche' si arrivi alla fine del conflitto.

'Vogliamo fidarci dell'America e del suo presidente.

L'Ucraina e' pronta ad agire rapidamente e in modo costruttivo. E abbiamo avvertito che l'unica parte che cerchera' di sabotare tutto non saremo noi', ha continuato il presidente ucraino, sottolineando come le condizioni avanzate da Mosca per accettare la tregua 'mostrano chiaramente che non vuole alcun cessate il fuoco. Ha bisogno della guerra, questo e' sempre stato ovvio, ed e' ovvio ora'. In un duro attacco a Putin, Zelensky ha detto che il presidente russo 'non puo' uscire da questa guerra perche' cio' lo lascerebbe senza niente. Ecco perche' ora sta facendo tutto il possibile per sabotare la diplomazia, stabilendo condizioni estremamente difficili e inaccettabili fin dall'inizio, persino prima di un cessate il fuoco". Facendo ripetutamente appello al presidente americano Donald Trump, Zelensky ha affermato che "soprattutto gli Stati Uniti" possono influenzare Putin e la Russia affinche' impongano un cessate il fuoco e, in ultima analisi, una pace duratura. "Putin non porra' fine alla guerra da solo. Ma la forza dell'America e' sufficiente per farlo accadere ", ha detto.

