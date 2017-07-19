Ucraina: Merz, Trump avra' pieno supporto se tiene a mente interessi Kiev ed Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ago - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avra' il pieno sostegno dei leader europei se terra' a mente gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa nel suo incontro con Vladimir Putin in Alaska venerdi'. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Noi europei stiamo quindi facendo tutto il possibile per gettare le basi affinche' questo incontro proceda nel modo giusto - ha detto Merz. Vogliamo che il presidente Trump abbia successo venerdi' ad Anchorage". Secondo il cancelliere nel corso del vertice potrebbero essere prese "decisioni molto importanti".

