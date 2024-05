Ucraina: Blinken, da Usa aiuti militari per altri 2 miliardi di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina aiuti militari per 2 miliardi di dollari per aumentarne le capacita' di difesa in vista di una nuova offensiva russa. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. Gli aiuti rientrano nel pacchetto da 60 miliardi approvato ad aprile dal Congresso americano. "Noi non abbiamo incoraggiato o favorito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine e' l'Ucraina che deve prendere le decisioni sul mondo in cui intende condurre la guerra" ha aggiunto Blinken in merito all'utilizzo delle armi fornite dagli Usa e da altri Paesi per eventuali contrattachi in territorio russo.

