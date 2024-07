Immobiliare: 70mila aste pubblicate nei primi sei mesi 2024 (-21%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - Nel primo semestre del 2024 sono state circa 70.000 le aste immobiliari pubblicate in Italia per un valore complessivo dell'offerta minima di partenza pari a circa 12 miliardi di euro. Il numero delle aste risulta in calo del 21% rispetto alle 87.773 procedure registrate nel primo semestre 2023, mentre il controvalore scende del 14% rispetto ai 14 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.

Lo evidenzia l'Osservatorio Brick realizzato dalla societa' Berry Srl (ex Cherry Srl, startup fintech attiva nella progettazione e fornitura di prodotti e servizi innovativi nel settore del credito) che monitora l'andamento del mercato immobiliare e delle aste in Italia utilizzando per la ricerca algoritmi di intelligenza artificiale specificatamente 'allenati' nell'individuare dati relativi al settore, avendo come fonte primaria il Portale delle vendite pubbliche.

Oggetto dell'Osservatorio sono gli immobili divisi nelle categorie 'residenziale', 'commerciale', 'industriale' e 'altro'. 'Continua la tendenza di una contrazione delle aste pubblicate su tutto il territorio nazionale' - commenta il responsabile dell'Osservatorio Chai Botta -. Dal 2022 al 2023 era stato rilevato un calo del -19% sul totale delle aste pubblicate su base annua, tale trend viene confermato con un -21% gia' a partire dal primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, a dispetto del notevole ribasso dell'ammontare delle aste pubblicate, il valore medio degli immobili e' incrementato del +7%, a conferma del mantenimento del valore degli asset immobiliari'.

