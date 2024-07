Grandi navi veloci (Gnv): 2,4mln passeggeri 2023 e 2,9mln ton. merci, valore generato 1,36mld

Sono i numeri di Rapporto di Comunita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Una ricaduta sull'economia italiana, tra impatti diretti, indiretti e indotti, da 1,36 miliardi di cui oltre 800 milioni per il turismo, 2,9 milioni di tonnellate di merci trasportate per un controvalore di 7,4 miliardi e 8,2 miliardi generati in scambi interni. Sono i numeri di Rapporto di Comunita' 2023 di Grandi Navi Veloci (GNV), realizzata in collaborazione con Risposte Turismo in occasione dei 30 anni di operativita' per la compagnia di traghetti del Gruppo MSC che opera sulle tratte per Sardegna, Sicilia ma anche Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco e Francia.

Seconda compagnia di traghetti operante nel Mediterraneo, il mercato principale per GNV rimane quello italiano, con il trasporti di passeggeri, veicoli e merci che valgono rispettivamente il 63%, 63% e 60% del totale nazionale. Nel 2023 GNV ha trasportato oltre 2,4 milioni di passeggeri, quasi 1 milione di veicoli e piu' di 4 milioni di metri lineari di merci. Secondo le stime, ogni turista che sbarca da un traghetto effettua una spesa media di circa 130 euro al giorno sul territorio (per 10 giorni di permanenza media).

