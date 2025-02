Turismo: Romani, Bit vetrina eccezionale per Olimpiadi Milano-Cortina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, e'' intervenuto questa mattina alla cerimonia inaugurale della BIT, la fiera internazionale del turismo in programma fino all'11 febbraio a Fieramilano. 'Cultura e turismo sono il nostro petrolio, il 'centro di gravita' permanente' attorno a cui devono ruotare tutte le politiche regionali di sviluppo - ha sottolineato Federico Romani -. In questa direzione le Olimpiadi di Milano-Cortina rappresentano sicuramente una grande opportunita' di sviluppo economico per il sistema turistico lombardo e per le nostre comunita' e sono una occasione straordinaria che sono certo sapremo cogliere e sfruttare nel modo migliore. L'edizione 2025 della BIT cade a un anno esatto dall'inizio delle Olimpiadi e si rivela pertanto una vetrina eccezionale per promuovere al meglio l'appuntamento olimpico'.

I numeri - sottolinea un comunicato - confermano questo scenario: nei primi otto mesi del 2024 sono stati oltre 13 milioni gli arrivi sul territorio lombardo, con 37 milioni di presenze, in aumento dell'11% rispetto al periodo al 2023. I dati confermano, inoltre, la grande capacita' attrattiva sul turismo internazionale della Lombardia: oggi il 68% dei pernottamenti e' rappresentato da visitatori stranieri (Dati dell'Osservatorio regionale per il Turismo e l'Attrattivita').

