Turismo: Coldiretti, 8,5 milioni di italiani in ferie a settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali localita' di villeggiatura. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe', in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo, che vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle citta' e le ultime partenze per le ferie.

com-sma

(RADIOCOR) 30-08-25 10:17:18 (0161) 5 NNNN