Trenitalia: con Alstom lancia nuovo treno Regionale da 200 km/h

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 30 set - Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) e Alstom, hanno presentato il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h, all'inaugurazione di Expo Ferroviaria 2025. I nuovi treni regionali, spiega una nota, si uniranno alla flotta di Trenitalia e entreranno in servizio in Toscana, Umbria e Lazio. Prodotto negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, il nuovo treno e' una testimonianza dell'ingegneria e dell'innovazione italiana.

Offre un'accessibilita' senza barriere grazie a rampe di salita automatiche, 16 spazi dedicati alle biciclette (comprese le e-bike) e interni ampi e confortevoli. La sostenibilita' e' un elemento centrale: oltre il 96% dei materiali utilizzati e' riciclabile e i sistemi ad alta efficienza energetica consentono un risparmio nei consumi fino al 35%. Con una velocita' massima di 200 km/h, il treno garantisce collegamenti piu' rapidi e puo' trasportare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, distribuiti su otto carrozze.

