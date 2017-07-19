Marche: nuovi contributi a imprese zootecniche contro blue tongue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Approvato il terzo bando regionale delle Marche per la concessione di contributi a sostegno delle imprese zootecniche per l'acquisto di vaccini e repellenti per gli insetti vettori per la prevenzione dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue). Possono presentare domanda gli allevatori dell'intero territorio della Regione Marche con allevamenti di ovicaprini e/o bovini e/o ruminanti che nel 2026 hanno acquistato e somministrato i vaccini e repellenti per gli insetti vettori per la prevenzione dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue). La domanda deve essere presentata fino al giorno martedi' 13 ottobre 2026, su SIAR.

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(RADIOCOR) 23-05-26 16:46:59 (0409)FOOD,PA 5 NNNN