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            Marche: nuovi contributi a imprese zootecniche contro blue tongue

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Approvato il terzo bando regionale delle Marche per la concessione di contributi a sostegno delle imprese zootecniche per l'acquisto di vaccini e repellenti per gli insetti vettori per la prevenzione dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue). Possono presentare domanda gli allevatori dell'intero territorio della Regione Marche con allevamenti di ovicaprini e/o bovini e/o ruminanti che nel 2026 hanno acquistato e somministrato i vaccini e repellenti per gli insetti vettori per la prevenzione dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue). La domanda deve essere presentata fino al giorno martedi' 13 ottobre 2026, su SIAR.

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