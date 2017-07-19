Dolomiti Energia: Granella, Ipo non prima del 2027, flottante del 20% - INTERVISTA -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Per quanto riguarda future operazioni di M&A, il ceo ha sottolineato che l'azienda non guarda all'estero ma in Italia potrebbero esserci delle opportunita'. "Stiamo guardando un po' di iniziative, soprattutto per quanto riguarda le reti e le rinnovabili". In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto "il focus e' soprattutto sull'eolico e il fotovoltaico". "In Italia", ha detto ancora Granella, "siamo uno dei grandi operatori, abbiamo una presenza a livello nazionale ovviamente con una predominanza in Trentino ma ormai meta' dei clienti sono fuori dalla provincia.

Continuiamo a crescere e devo dire che i clienti, compresi quelli nuovi, apprezzano le nostre nuove offerte'. A tal proposito, ha annunciato Granella, 'lanceremo a brevissimo un'offerta con un prezzo piu' basso durante il giorno proprio per dare un segnale e invitare il consumatore a spostare" l'uso dell'energia 'nelle ore diurne quando il prezzo e' piu' basso grazie alle rinnovabili. Continuiamo su questo percorso di crescita dei clienti che sta andando bene'.

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(RADIOCOR) 23-05-26 17:42:39 (0429)ENE,UTY 5 NNNN