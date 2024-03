Termini Imerese: Uilm, percorso difficile, verificheremo fattibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - 'Il progetto di riqualificazione di Termini Imerese, basato sulla offerta di Pelligra per la Blutec in amministrazione straordinaria, presenta non poche difficolta' e elementi ancora da chiarire, ma cercheremo di verificarne la fattibilita' poiche' potrebbe essere l'ultima occasione per i 560 lavoratori la cui cassa integrazione scadra' il 4 novembre 2024'. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile de settore auto, e Vincenzo Comella, segretario generale della Uilm di Palermo, al termine dell'incontro svoltosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come indicato dal Mimit, il progetto di reindustrializzazione della Blutec verte sulla riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese, situato fra un rinnovato porto e un costituendo interporto, ad opera del gruppo Pelligra, che e' specializzato nella riqualificazione di aree industriali dismesse e assumerebbe inizialmente per due anni 350 operai proprio al fine di realizzare le opere di riqualificazione.

L'obiettivo finale consiste nell'insediamento sul sito ex Fiat di nuovi investitori; lo stesso interporto del resto offrirebbe occupazione a circa 100 persone. Per la Uilm, 'si tratta di un progetto assai complesso e con molti aspetti da chiarire. Ma dobbiamo provare a verificarne e supportarne la fattibilita', poiche' potrebbe rappresentare l'ultima speranza per i 560 lavoratori coinvolti prima della scadenza della cassa integrazione del 4 novembre 2023'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 25-03-24 18:06:42 (0550) 5 NNNN