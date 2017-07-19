Dati
            Notizie Radiocor

            Telegram: scontro Mosca-Durov su nuove restrizioni App

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha denunciato le restrizioni delle autorita' russe contro la sua applicazione di messaggistica, affermando che si tratta di una 'restrizione della liberta' dei cittadini'. 'Limitare la liberta' dei cittadini non e' mai la soluzione giusta. Telegram difende la liberta' di espressione e la vita privata, qualunque siano le pressioni', ha scritto Durov in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. Le sue dichiarazioni arrivano dopo che l'ente statale russo per le comunicazioni ha affermato che Telegram sara' soggetta a ulteriori restrizioni da parte delle autorita' perche' non avrebbe rimediato a precedenti violazioni in tema di anti-terrorismo.

            red-Mar

            (RADIOCOR) 10-02-26 19:36:33 (0769) 5 NNNN

              


