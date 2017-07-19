Dati
            Notizie Radiocor

            Svizzera: Meloni domani a messa in memoria vittime incendio Crans-Montana

            Alle 16.30 a Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipera' domani alle 16.30 alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana che si terra' nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma. E' quanto rende noto l'agenda della premier pubblicata sul sito del governo. Sempre domani l'agenda conferma che alle 11 presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, vi sara' la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare.

            vmg

