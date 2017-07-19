Svizzera: elettori confermano leva militare e respingono 'patrimoniale' per clima

Vincono i 'no' con l'84% (servizio civile) e 79% (imposta) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Gli svizzeri hanno respinto, a larga maggioranza, le proposte che puntavano a sostituire il servizio militare con quello civile obbligatorio per tutti, indipendentemente dal genere, e introdurre un'imposta climatica sulle eredita' dei cittadini piu' ricchi. Le proiezioni diffuse dalla tv pubblica SSR riportano, alla chiusura dei seggi alle 12, la vittoria del 'no', con l'84% per il quesito sul servizio civile e del 79% sulla 'patrimoniale' climatica.

Il Governo e il Parlamento avevano esortato gli svizzeri a respingere entrambe le proposte, sostenendo che avrebbero minacciato l'economia del Paese.

