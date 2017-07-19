Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Svizzera: elettori confermano leva militare e respingono 'patrimoniale' per clima

            Vincono i 'no' con l'84% (servizio civile) e 79% (imposta) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Gli svizzeri hanno respinto, a larga maggioranza, le proposte che puntavano a sostituire il servizio militare con quello civile obbligatorio per tutti, indipendentemente dal genere, e introdurre un'imposta climatica sulle eredita' dei cittadini piu' ricchi. Le proiezioni diffuse dalla tv pubblica SSR riportano, alla chiusura dei seggi alle 12, la vittoria del 'no', con l'84% per il quesito sul servizio civile e del 79% sulla 'patrimoniale' climatica.

            Il Governo e il Parlamento avevano esortato gli svizzeri a respingere entrambe le proposte, sostenendo che avrebbero minacciato l'economia del Paese.

            Bof

            (RADIOCOR) 30-11-25 14:49:24 (0311) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.