Sud: Tagliacarne-Unioncamere, valore aggiunto una volta e mezzo piu' veloce del Nord -2

Avanti Sardegna e Puglia. Milano top per ricchezza prodotta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - In particolare, in termini di valore aggiunto, a livello regionale a muoversi con un passo piu' spedito sono, in particolare, la Sardegna (+3,74%), la Puglia (+3,13%) e la Calabria (+3,12%). Ma, su base provinciale, e' Viterbo a prendere maggiormente la rincorsa (+4,85%), seguita da Imperia (+4,29%) e Foggia (+4,22%). Tuttavia, viene evidenziato, guardando alla ricchezza prodotta pro-capite e' il Nord con 40.158 euro a smarcarsi nettamente dal resto d'Italia e, in particolare, dal Meridione (22.353 euro). A trainare e', soprattutto, Milano che con un valore aggiunto di 65.721 euro a testa conferma la sua leadership sfiorando il raddoppio della media nazionale di 33.348 euro. Un traguardo quest'ultimo raggiunto attualmente in Europa solo da 19 'province' dell'Unione europea (delle quali ben 11 tedesche) sulle 1.165 nelle quali e' suddiviso il territorio dell'Ue.

Il 2024 segna, nel dettaglio, il boom dell'agricoltura che registra un aumento della ricchezza prodotta del 10,25% (anche per effetto delle spinte inflattive che hanno colpito questo comparto piu' di altri) e tocca quota 40 miliardi di euro, il valore piu' alto da quando sono disponibili le serie storiche. Mentre emergono segnali di sofferenza dalla manifattura. Lo scorso anno l'intero comparto industriale, estrattivo, manifatturiero e utilities registra una flessione del 4,1% rispetto al 2023, interrompendo un percorso virtuoso di continua crescita iniziato dal 2015 (al netto della battuta di arresto del 2020 dovuto allo scoppio della pandemia).

