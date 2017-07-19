Sud: Orsini, Zes ha fatto bene, modello da replicare in tutto il Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Per la crescita del Mezzogiorno la Zes ha funzionato, per questo bisogna continuare su questa strada e portare questo modello a tutto il Paese. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea 2025 di Sicindustria. 'L'unica strada e' quella, credo che la Zes abbia fatto bene perche' gli investimenti che comunque sono stati messi dal governo, i 5,8 miliardi hanno trasformato in tutto il Sud 28 miliardi di investimento con 35.000 assunzioni, quindi la via giusta e' quella. Nel 2024 l'Italia ha fatto un +0,7, invece la Sicilia ha fatto +1,3 e quindi continuiamo cosi'', ha detto Orsini, sottolineando che 'il modello Zes deve essere replicato in tutta Italia, perche' la semplificazione credo che sia al centro'. In questa ottica, 'il Governo comunque ha capito che la Zes e' stato un buono strumento e vediamo che, in una finanziaria che punta ovviamente al mantenimento dei conti, comunque sul Sud ha investito. La verita' e' che dobbiamo farlo non solo per l'anno, ma avere una visione triennale come noi stiamo chiedendo con un piano industriale del paese che e' quello che serve'.

