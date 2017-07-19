Stellantis: Uilm, servono motorizzazioni adeguate per rilanciare produzione italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - "Dall'incontro di Stellantis con il Ministro Urso purtroppo pare non essere emerso nulla di concreto e questo a ben vedere e' molto pericoloso, poiche' sembra che si voglia nascondere i problemi oggettivi degli stabilimenti italiani dietro un velo di debole ottimismo". Lo ha dichiarato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive. 'Per superare il ricorso alla cassa integrazione occorre completare le assegnazioni di vetture ibride a tutte le fabbriche italiane, a cominciare da Cassino, e soprattutto allestirle con motorizzazioni adeguate - ha proseguito - Un rilancio delle motorizzazioni endotermiche non solo permetterebbe di salvaguardare la fabbrica di meccaniche di Termoli, ma piu' in generale sosterrebbe le vendite delle automobili che sono in procinto di essere lanciate". Quanto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha proseguito Ficco, "sarebbe il caso che desse finalmente seguito al lavoro istruttorio gia' svolto insieme, sgravando il costo dell' energia, oggi insostenibile per molte realta' produttive, rifinanziando i contratti di espansione, per favorire un ricambio professionale, ed elaborando una strategia di sostegno per l'indotto, che e' il settore che piu' di tutti sta pagando questa fase di incertezza". Infine, "in sede europea - il rappresentante Uilm - chiediamo una presa di posizione netta, per rivedere radicalmente le politiche sull' elettrico, cancellare il sistema delle multe e restituire ai consumatori la liberta' di scelta".

com-Cog

(RADIOCOR) 08-09-25 19:53:54 (0583) 5 NNNN