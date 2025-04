Stellantis: Gay (Uit), bene annuncio investimenti, ora attendiamo ricadute concrete

Bene richiami a italianita', ma servono segnali svolta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Confindustria "ha accolto con favore l'annuncio di sei miliardi di investimenti di Stellantis in Italia, con una rinnovata centralita' per Torino e il Piemonte. Tuttavia, aspettiamo di conoscere nel dettaglio questi piani e di vedere le prime ricadute concrete". Lo ha detto Marco Gay, presidente di Unione Industriali Torino, intervenendo in audizione alla X Commissione Camera dei Deputati (attivita' produttive, commercio e turismo). "Il cambio di passo nella comunicazione e' evidente, con un forte richiamo all'italianita' del marchio nei recenti spot pubblicitari. Ma per le nostre imprese e per l'occupazione, il vero segnale di svolta saranno le commesse e gli ordinativi. Che attendiamo con impazienza", ha detto Gay. In generale, al di la' di Stellantis, secondo il presidente, "non possiamo permetterci di restare indietro rispetto ad altri Paesi che garantiscono alle loro aziende condizioni piu' vantaggiose. Per questo chiediamo che si intervenga con determinazione, affinche' le nostre imprese possano continuare a competere ad armi pari sul mercato globale". Per questo, "il nostro compito oggi e' chiaro: lavorare insieme per costruire una visione unitaria, capace di mantenere Torino e il Piemonte protagonisti della mobilita' globale. Con il contributo delle istituzioni, delle imprese e di tutti noi, possiamo fare la differenza e riportare il nostro territorio al centro dell'innovazione e della produzione industriale", ha concluso.

Ars

(RADIOCOR) 24-04-25 16:11:58 (0560) 5 NNNN