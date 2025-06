Sole 24 Ore: oggi a Palermo prima tappa del Silent Reading Tour per i 160 anni

Sole 24 Ore e Giornale di Sicilia domani assieme in edicola (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'La superficialita' e' il grande danno del nostro tempo: Il Sole 24 Ore festeggia 160 anni con una iniziativa volta invece a promuovere l'approfondimento e la conoscenza'. Il direttore Fabio Tamburini e' intervenuto oggi in collegamento a Palermo con la redazione del Giornale di Sicilia, dove si e' tenuto l'evento inaugurale del Silent Reading Tour, il 'tour della consapevolezza' che spicca tra le iniziative con cui il quotidiano economico celebra l'importante anniversario.

Presenti a Palermo il vicedirettore Jean Marie Del Bo e la direttrice generale Publishing & Digital Karen Nahum, assieme alla brand manager Francesca Florio.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con Societa' Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, e' stata aperta da Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Ses e presidente della Fondazione Bonino Pulejo, e da Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia, che ha rimarcato l'affinita' culturale e la capacita' di suscitare affidamento nel pubblico da parte di due quotidiani, quasi 'coetanei', come il Giornale di Sicilia, nato nel 1860, e Il Sole 24 Ore, fondato nel 1865. Presenti docenti dell'ateneo di Palermo e componenti del laboratorio studentesco universitario coordinato da Marina Turco, responsabile news di TGS.

Morgante ha sottolineato la consolidata sinergia tra Ses e Gruppo 24 ORE (le copie del quotidiano economico distribuite tra Sicilia e Calabria vengono stampate nelle rotative del Polo Ses di Messina) e l'importanza del coinvolgimento del pubblico giovane, obiettivo cui la Ses punta in modo particolare attraverso la Fondazione Bonino Pulejo e la GDS Academy, coordinata da Natalia La Rosa. E proprio in questa cornice si terra' uno dei prossimi appuntamenti del Silent Reading Tour, in autunno nella sede messinese della Gazzetta del Sud con il coinvolgimento del pubblico scolastico e universitario, target cui l'iniziativa del Sole 24 Ore punta particolarmente.

Come sottolineato da Del Bo, l'obiettivo e' dare prova di un sistema informativo capace di dare risposte originali, ma anche di saper ascoltare le domande, in una contemporaneita' in cui si pensa che 'tutti i problemi siano uguali'.

'Celebriamo i 160 anni - ha affermato - ma la nostra storia e' solo iniziata'.

La direttrice Nahum ha sottolineato la specificita' dell'iniziativa pilota in Italia: Il Sole 24 Ore e' il primo quotidiano a promuovere appuntamenti per la lettura ragionata, ribadendo l'impegno nell'ascoltare la voce del pubblico, anche attraverso iniziative volte a consolidarne la relazione con la testata. 'Siamo anche un giornale di servizi - ha ricordato - vogliamo aiutare il nostro pubblico'.

Ampio il dibattito scaturito dalla lettura delle copie del giornale: tra i tanti temi, inevitabilmente, quelli legati all'attualita', che proprio oggi ci consegna un nuovo drammatico fronte di guerra dalle inevitabili ricadute economiche: 'Ma la guerra - come ha evidenziato Tamburini - non e' mai il metodo di risoluzione dei conflitti'.

Per consolidare l'iniziativa e promuovere la lettura, i due quotidiani, Il Sole 24 Ore e Giornale di Sicilia, domani saranno in edicola insieme ad un prezzo speciale.

