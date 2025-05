Sole 24 Ore: il 7 maggio torna il Luxury Summit con il mensile HTSI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Il 7 maggio 2025, nella prestigiosa cornice del Magna Pars di via Tortona a Milano, torna il Luxury Summit, l'appuntamento con il settore Lusso firmato Il Sole 24 Ore e realizzato in collaborazione con HTSI, il mensile dell'alto di gamma, che quest'anno si concentra sul tema 'Lusso responsabile, garanzia d'eccellenza'. Un'occasione per analizzare il presente e progettare il futuro di un settore chiamato a reinventarsi: nel contesto attuale, caratterizzato da nuove sfide economiche e culturali, l'unica via per uscire dalla crisi e' puntare su qualita' e responsabilita'. Un binomio che significa attenzione all'ambiente, rispetto per i lavoratori e trasparenza nella produzione, interna e lungo tutta la filiera.

L'evento, che si svolgera' in formato live & digital dalle ore 9.30 alle 13.00, sara' introdotto da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE.

Il confronto si aprira' con una riflessione sul futuro del settore che vedra' coinvolti Helen Brocklebank, CEO di Walpole, Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Giovanna Ceolini, Presidente Confindustria Accessori Moda, Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale della Fondazione Altagamma e Sergio Tamborini, Presidente di Confindustria Moda Federazione Tessile e Moda.

Uno dei momenti istituzionali piu' attesi sara' l'intervento, in collegamento dal Giappone, dell'Ambasciatore Mario Andrea Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, che riflettera' sul ruolo strategico dell'industria del lusso come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

Seguiranno le grandi interviste a tre protagonisti dell'eccellenza italiana: Silvio Campara, CEO di Golden Goose, raccontera' l'evoluzione dal prodotto all'esperienza nel mondo della moda; Gianluca Brozzetti, Executive Vice President e CEO di Vhernier, si soffermera' su innovazione e artigianalita' come elementi distintivi dell'alta gioielleria; Roberto Gavazzi, CEO di Boffi | De Padova, affrontera' invece il tema del design Made in Italy come leva per il cambiamento.

Ampio spazio sara' dedicato anche al quadro normativo europeo con un dibattito sulle implicazioni concrete del regolamento Ecodesign e del principio di Responsabilita' Estesa del Produttore. Su questo tema interverranno Gessica Ciaccio, Ricercatrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di ENEA, Giuliano Maddalena, CEO del Gruppo Safe, Chiara Mastrotto, Presidente del Gruppo Mastrotto e Lucia Muto, Responsabile dell'Area strumenti economici del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di ISPRA.

Il dibattito si arricchira' anche con il punto di vista delle nuove generazioni grazie agli interventi di Gabriele Rorandelli, Co-founder e CEO di ZeroW, e Chiara Torino, Founder di NextCouture, che racconteranno come l'innovazione possa essere messa al servizio della sostenibilita' per costruire un lusso piu' etico e responsabile.

Nel segmento intitolato 'Lusso 10.0 - Strategie per crescere', Andrea Ruzzi, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture Italia, illustrera' come le nuove tecnologie, e in particolare l'intelligenza artificiale (generativa e agentica), possano aumentare la produttivita' e generare valore nell'industria del lusso. A seguire, Massimiliano Bizzi, Presidente e Fondatore di White, parlera' delle strategie per sviluppare e sostenere i piccoli brand come leva di rilancio per l'intero comparto.

Il Summit si concludera' con un Focus Beauty dedicato alla trasformazione del settore cosmetico. Federica Polinori, Amministratore Delegato e Direttore Generale The Este'e Lauder Companies Italia, riflettera' sul modello Este'e Lauder che rimette il consumatore al centro, mentre Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines, ed Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, metteranno in luce come la bellezza possa essere anche un baluardo di ricerca e sostenibilita'.

Main partner dell'evento e' Accenture. Official partner Gruppo Mastrotto e Gruppo Safe. Event partner sono Unipol e Terna.

