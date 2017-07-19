Sole 24 Ore: il 18 febbraio Private Equity Days fa tappa a Padova o

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Centro Congressi Padova - Villa Ottoboni, ore 16.00 - 18.30 Prosegue il percorso di Private Equity Days, l'iniziativa dedicata al dialogo tra investitori e imprese sul ruolo strategico del capitale di rischio nello sviluppo dell'economia italiana. La seconda tappa si svolgera' a Padova mercoledi' 18 febbraio al Centro Congressi Padova - Villa Ottoboni, citta' che da sempre rappresenta uno dei principali fulcri economici e culturali del Veneto, nonche' un ecosistema fertile per innovazione, ricerca scientifica e formazione d'eccellenza.

L'appuntamento mettera' in evidenza il valore della finanza come leva di sostegno alla crescita delle imprese padovane e venete, protagonista nei comparti del manifatturiero avanzato, del sistema casa-arredo, dell'agroalimentare di qualita', della logistica e del biomedicale. Proprio quest'ultimo trova a Padova un polo di riferimento nazionale grazie alla presenza dell'Universita' e di distretti tecnologici altamente specializzati, capaci di attrarre competenze e investimenti. Il programma dei lavori prevede interventi istituzionali, analisi di scenario e panel di approfondimento dedicati ai temi dell'accesso al capitale, dei processi di crescita e trasformazione aziendale, del passaggio generazionale e della sinergia tra private equity e temporary management. Un confronto articolato che vedra' la partecipazione di imprenditori, manager, investitori e consulenti, con l'obiettivo di offrire una visione concreta delle opportunita' e delle sfide che attendono il tessuto produttivo del territorio.

L'appuntamento si aprira' alle ore 16.00 con l'avvio dei lavori affidato a Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore.

A seguire, alle 16.05, e' previsto l'intervento istituzionale di Edoardo Billotto, Consigliere di Confindustria Veneto Est con delega al Fisco e Finanza.

Alle 16.15 spazio all'intervento di scenario a cura di Alessandro Soprano, Partner KPMG, che offrira' una lettura del contesto economico e finanziario di riferimento.

Alle 16.25 il focus si spostera' sul tessuto imprenditoriale veneto e sulla necessita' di liquidita' per sostenere la crescita, con l'intervento di Lucio Izzi, Amministratore Delegato Gruppo Banca Finint.

Alle 16.35 prendera' il via un ampio panel dedicato al ruolo del capitale di rischio nei processi di crescita e trasformazione delle aziende italiane. Il confronto mettera' in luce come il private equity e, piu' in generale, il capitale di rischio, rappresentino strumenti sempre piu' rilevanti non solo per l'apporto di risorse finanziarie, ma anche per il rafforzamento della governance, l'introduzione di competenze manageriali avanzate e il miglioramento dei processi decisionali. Interverranno Nadia Buttignol, Partener Palladio Holding, Claudio Cerabolini, Partner Clifford Chance, Giovanni Guglielmi, Giovanni Guglielmi, Managing Director H.I.G., Alessio Masiero, Partner Renaissance Partners, Marco Nespolo, Amministratore Delegato Gruppo Fedrigoni, e Andrea Stolfa, Amministratore Delegato Omnia Technologies.

Alle 17.30 l'attenzione si concentrera' sul tema della massimizzazione del valore aziendale attraverso la sinergia tra private equity e temporary management, con l'intervento di Marco Zampieri, Fondatore e CEO Manager a Tempo.

Alle 17.40 e' previsto un ulteriore panel dedicato alle sfide strategiche delle imprese del territorio, con particolare attenzione all'accesso al capitale, alla crescita sostenibile e ai passaggi generazionali. Il confronto analizzera' le principali criticita' aziendali in una fase di complessita' competitiva e trasformazione dei modelli di business, integrando prospettive strategiche, finanziarie e operative.

Interverranno Lorenzo Astolfi, Head of Mid Corporate & Sponsor Solution Mediobanca, Giuseppe De Palma, Partner Clifford Chance, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, Massimo Neresini, Amministratore Delegato Sicit, e Massimo Romani, Amministratore Delegato Argea.

Alle 18.10 spazio al tema dei brand globali e della forza del Made in Italy con l'intervento di Silvio Campara, CEO Golden Goose.

Le conclusioni, previste alle 18.20, saranno affidate ad Alessia Muzio, Capo Ufficio Studi AIFI.

La chiusura dei lavori e' programmata per le ore 18.30.

L'evento si inserisce nel calendario nazionale di incontri dedicati al private equity, promuovendo un dialogo strutturato tra capitale e impresa e valorizzando le eccellenze economiche locali.

Main partner sono Clifford Chance e KPMG. Official partner sono H.IG Capital, Renaissance Partners, e Manager a Tempo.

Per maggiori informazioni: 24oreventi.com/pedpadova2026.

