Sole 24 Ore: da oggi in edicola la rivoluzione quantistica nel libro 'Gatto vivo, gatto morto'

Dalla fisica dei quanti al futuro dell'intelligenza artificiale, passando per il paradosso piu' famoso della scienza moderna. E' in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore da oggi, e in libreria dal 6 febbraio, 'Gatto vivo, gatto morto', il libro di Leonardo De Cosmo ed Eva Filoramo che accompagna lettrici e lettori dentro la seconda rivoluzione quantistica, una delle grandi trasformazioni scientifiche e culturali del nostro tempo.

Il volume racconta come funziona davvero il mondo quantistico e perche' da materia da laboratori e supercomputer sia diventata una chiave decisiva per comprendere le tecnologie che stanno cambiando la societa': dal quantum computing, capace di affrontare problemi oggi irrisolvibili, all'intelligenza artificiale, sempre piu' energivora e bisognosa di nuovi paradigmi di calcolo; dalla sicurezza delle comunicazioni alla medicina, dai materiali intelligenti alle sfide energetiche del futuro.

La rivoluzione quantistica di oggi, spiegano gli autori, non consiste piu' soltanto nel comprendere le leggi bizzarre del mondo subatomico, ma nel decidere di usarle: non limitarsi a osservare i quanti, ma sfruttarne sovrapposizione ed 'entanglement' per costruire nuove tecnologie. E' il passaggio da una fisica che descrive la realta' a una fisica che la ingegnerizza, aprendo la strada al calcolo quantistico, alle comunicazioni inviolabili e a una nuova alleanza tra intelligenza artificiale e natura.

Il titolo richiama il celebre paradosso del gatto di Schrodinger l'esperimento mentale in cui un gatto, chiuso in una scatola con un congegno quantistico, si trova in una sovrapposizione degli stati 'vivo' e 'morto' fino al momento dell'osservazione. Un paradosso che diventa il simbolo di un universo in cui le certezze del pensiero classico lasciano spazio a probabilita', sovrapposizioni e connessioni invisibili, e in cui l'atto stesso di osservare contribuisce a definire la realta'. Un mondo che, spiegano gli autori, non e' poi cosi' distante dalla complessita' che viviamo ogni giorno.

Ad arricchire il volume e' la prefazione di Francesco Profumo, che inquadra la rivoluzione quantistica come una svolta non solo tecnologica, ma anche culturale ed educativa: un cambiamento che impone nuovi strumenti di comprensione e un diverso modo di pensare il rapporto tra conoscenza, innovazione e futuro. 'La fisica quantistica non ci obbliga soltanto a riscrivere la tecnologia: ci costringe a ripensare il pensiero', scrive Profumo, sottolineando come il futuro non sara' costruito 'dalla macchina piu' potente, ma da chi sapra' dialogare con l'incertezza', e come la conoscenza non sia dominio, ma relazione.

'Gatto vivo, gatto morto' evita il tecnicismo senza rinunciare alla precisione scientifica trasformando la fisica in racconto e la curiosita' in metodo. Il volume invita a guardare oltre le semplificazioni e a confrontarsi con l'incertezza come risorsa. Il libro e' disponibile in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da sabato 31 gennaio e in libreria.

