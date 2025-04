Simest: accordo con Renco per crescita aziende della filiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Simest e Renco Group, attivo come General Contracting nel mercato dell'Energia, Buildings e Asset Management, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per favorire nuovi investimenti, maggiore competitivita' e crescita sul mercato delle imprese della filiera del Gruppo Renco. Il progetto nasce anche nella cornice del Piano Mattei per l'Africa in collaborazione con la Struttura di Missione per l'attuazione del Piano istituita presso la presidenza del Consiglio, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento. Con l'obiettivo, tra l'altro, di fornire sostegno alle imprese di filiera, in particolare Pmi, con interessi in Africa per investimenti in digitalizzazione, sostenibilita' e rafforzamento della solidita' patrimoniale, nella formazione di manodopera qualificata proveniente dal continente africano.

